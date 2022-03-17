بطريقة اغتيال سلفه.. مقتل مسؤول محلي برصاص مجهولين جنوب سوريا

اغتال مجهولون رئيس مجلس مدينة جاسم تيسير العقلة بالرصاص، في ريف درعا جنوب سوريا، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

وأشارت صفحات إخبارية من المحافظة إلى أن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على العقلة أمام منزله وسط البلدة.

يذكر أن رئيس مجلس المدينة السابق، راضي الجلم، اغتيل بالطريقة ذاتها في ينايرالماضي، حين أطلق النار عليه مجهولان يستقلان دراجة نارية، وبعد اغتيال الجلم تولى العقلة رئاسة المجلس حتى اغتياله اليوم.

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT