بريطانيا تحدث إرشادات السفر إلى مصر وتسمح بزيارة الفيوم وجنوب سيناء

أعلنت السفارة البريطانية لدى القاهرة، الخميس، أن المملكة المتحدة قامت بتحديث إرشادات السفر إلى مصر.

وذكرت السفارة عبر حسابها في "فيسبوك": "لم نعد ننصح بعدم السفر إلا للضرورة إلى الفيوم والجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء"، حيث أنه بموجب التحديث الجديد أصبح من الممكن للسائح البريطاني زيارة الفيوم وجنوب سيناء في أي وقت ".

وأضافت: "هذا يعني أنه أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى لمئات الآلاف من البريطانيين الذين يزورون مصر كل عام لاكتشاف المزيد من هذا البلد المذهل".

وأشارت السفارة إلى أنه مع رفع إجراءات كورونا عند العودة إلى المملكة المتحدة "الآن هو الوقت المثالي" لحجز الزيارة خلال العطلات.

وأهابت بالبريطانيين الذين يرغبون في السفر بمراجعة أحدث نصائح السفر والبقاء على اتصال بمزود خدمات السفر.

المصدر: RT