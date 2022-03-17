صور ولي عهد السعودية الأسبق مقرن بن عبدالعزيز تثير تفاعلا واسعا

نشرت إمارة مكة صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، خلال استقباله لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل، وذلك في ظهور نادر له.

ونشرت إمارة مكة صورا من اللقاء على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته".

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بـ #جدة للاطمئنان على صحته pic.twitter.com/M2f7xw9man — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 16, 2022

وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية على صور الأمير مقرن، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

سمو الامير خالد الفيصل يزور سمو سيدي الامير مقرن بن عبدالعزيز في قصره بجده ، حفظهم الله و أطال في اعمارهم. pic.twitter.com/DW0I9tlajm — سـالـم الشـيبـاني (@sa9191) March 16, 2022

زيارة موفقة للاميرين الغابيين

طال الله في عمرهم،

اسعدهم الله — 💔 حكااااية وووجع 💔 (@uQVU1njHtgsb0gv) March 17, 2022

وكان الأمير مقرن، قد أعفي من ولاية العهد من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد أن أصبح وليا للعهد يوم 23 يناير 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتولي الأمير سلمان مقاليد الحكم من بعده.

ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.

المصدر: RT