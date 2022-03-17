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صور ولي عهد السعودية الأسبق مقرن بن عبدالعزيز تثير تفاعلا واسعا

أخبار العالم العربي

صور ولي عهد السعودية الأسبق مقرن بن عبدالعزيز تثير تفاعلا واسعا
SPA / AFP
الأمير محمد بن سلمان، والأمير محمد بن نايف، والأمير مقرن بن عبد العزيز
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نشرت إمارة مكة صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، خلال استقباله لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل، وذلك في ظهور نادر له.

ونشرت إمارة مكة صورا من اللقاء على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته".

وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية على صور الأمير مقرن، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

وكان الأمير مقرن، قد أعفي من ولاية العهد من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد أن أصبح وليا للعهد يوم 23 يناير 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتولي الأمير سلمان مقاليد الحكم من بعده.

ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.

المصدر: RT

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