قائد "اليونيفيل" يؤكد العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان

أكد الجنرال أرولدو لازارو، قائد قوات "اليونيفيل" الجديد في لبنان، التزام "اليونيفيل"، العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة.

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وأعرب لازارو، خلال زيارته الأولى للرئيس اللبناني ميشال عون، عن التزامه "مواصلة التعاون بين اليونيفيل والسلطات اللبنانية وتعزيزه".

وشدد على أنه سيسعى "لتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية التي تشكل شريكنا الأساسي في أداء مهامنا"، مؤكدا التزام "اليونيفيل" العمل على "تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة".

وأضاف: "من بين أولوياتي توطيد قنوات الارتباط والتنسيق مع الأطراف المعنية واستكمال ترسيم الخط الأزرق وتعزيز استعمال الآلية الثلاثية بما في ذلك استئناف المحادثات الخاصة بشأن هذا الخط وإيجاد حلول للأمور المتنازع عليها على طوله"، معتبرا أن "من شأن ذلك التقليل من التوتر وبناء الثقة وتأمين مساحة من التفاوض للتوصل الى وقف للنار ولسلام دائم بين لبنان إسرائيل".

وإذ لفت الى المشاورات التي يجريها مجلس الأمن اليوم للبحث في التقرير حول تطبيق القرار 1701، إضافة الى تقديم التحديثات المعتادة حول الوضع في منطقة عمليات "اليونيفيل"، أعرب عن امتنانه "لموقف رئيس الجمهورية الداعم لليونيفيل والمندد بالاعتداءات عليها".



من جهته، أكد عون أن "معالجة الأحداث التي تحصل في بعض الأحيان بين المواطنين وقوات "اليونيفيل" تتم بشكل سريع"، واصفا هذه الأحداث بـ"البسيطة والعرضية".

وشدد على "أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب".

وجدد عون "التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701"، لافتا الى ان "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب".

المصدر: NNA