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الأردن يحذر من الترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم العربي

الأردن يحذر من الترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
Gettyimages.ru
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حذرت السلطات الأمنية في الأردن، من نشر أي مادة إعلامية من شأنها التحريض على التعامل بالمواد المخدرة.

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وقالت إدارة مكافحة المخدرات، إن اشخاصا قاموا باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في بيع وترويج المواد المخدرة، أو من خلال تغيير الفكر لدى الشباب عبر بث مقاطع فيديو وصور تشجع على ترويج وتعاطي المخدرات.

وأشارت إلى أنه تم رصد عشرات الأشخاص يقومون بذلك عبر كوادر إدارة مكافحة المخدرات، وتم توديعهم إلى القضاء.

المصدر: "عمون"

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