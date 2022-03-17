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مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في رام الله

أخبار العالم العربي

مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في رام الله
Gettyimages.ru
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اندلعت مواجهات اليوم الخميس، بين عدد من المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في رام الله والبيرة.

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مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية.. وإصابات بالرصاص الحي

وأصيب شابان بالرصاص الحي في اليد والقدم، خلال مواجهات اندلعت في قرية بدرس بغرب رام الله.

فيما اندلعت مواجهات على مدخل جبل الطويل في مدينة البيرة، وأطلقت القوات الإسرائيلية وابلا من قنابل الغاز تجاه الشبان والمواطنين القاطنين في محيط المنطقة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالاختناق.

المصدر: "القدس"

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