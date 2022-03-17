أبريل القادم.. إسرائيل تبدأ رحلات جوية مباشرة إلى شرم الشيخ

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن بلادهم تعتزم إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر المصري، الشهر المقبل، في إطار توسيع الروابط الجوية بين البلدين.

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وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن "الطريق من مطار بن غوريون الدولي إلى شرم الشيخ سيفتتح قريبا. ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية خلال الأيام الوسيطة لعيد الفصح الشهر المقبل".

وقال مكتب بينيت في بيان: "هذا الاتفاق سيقرب بين إسرائيل ومصر"، مشيرا إلى أن إسرائيل "تنفتح على دول المنطقة، وأساس هذا الاعتراف الطويل الأمد هو السلام بين إسرائيل ومصر".

وأفاد البيان بأن الخط الجوي الجديد نوقش في سبتمبر خلال محادثات بين بينيت والرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عقد.

وتربط الرحلات المباشرة القاهرة بالفعل بمطار بن غوريون القريب من تل أبيب.

وحتى عام 2020، كانت مصر والأردن الحكومتين العربيتين الوحيدتين اللتين قامتا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبعد ذلك العام، انضمت إليهما البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وكانت اتفاقيات التطبيع، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، تتعارض مع عقود من الإجماع العربي، وندد بها الفلسطينيون باعتبارها "خيانة".

المصدر: أ ف ب