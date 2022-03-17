 
مباشر

أبريل القادم.. إسرائيل تبدأ رحلات جوية مباشرة إلى شرم الشيخ

أخبار العالم العربي

أبريل القادم.. إسرائيل تبدأ رحلات جوية مباشرة إلى شرم الشيخ
الخطوط الجوية الإسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sme3

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن بلادهم تعتزم إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر المصري، الشهر المقبل، في إطار توسيع الروابط الجوية بين البلدين.

إقرأ المزيد
إعلام عبري: اتفاق بين مصر وإسرائيل على إنشاء خط جوي بين تل أبيب وشرم الشيخ
إعلام عبري: اتفاق بين مصر وإسرائيل على إنشاء خط جوي بين تل أبيب وشرم الشيخ

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن "الطريق من مطار بن غوريون الدولي إلى شرم الشيخ سيفتتح قريبا. ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية خلال الأيام الوسيطة لعيد الفصح الشهر المقبل".

وقال مكتب بينيت في بيان: "هذا الاتفاق سيقرب بين إسرائيل ومصر"، مشيرا إلى أن إسرائيل "تنفتح على دول المنطقة، وأساس هذا الاعتراف الطويل الأمد هو السلام بين إسرائيل ومصر".

وأفاد البيان بأن الخط الجوي الجديد نوقش في سبتمبر خلال محادثات بين بينيت والرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عقد.

وتربط الرحلات المباشرة القاهرة بالفعل بمطار بن غوريون القريب من تل أبيب.

وحتى عام 2020، كانت مصر والأردن الحكومتين العربيتين الوحيدتين اللتين قامتا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبعد ذلك العام، انضمت إليهما البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وكانت اتفاقيات التطبيع، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، تتعارض مع عقود من الإجماع العربي، وندد بها الفلسطينيون باعتبارها "خيانة".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا