وزير داخلية كردستان العراق: الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أربيل ذكية وتستخدم في الحروب

أكد وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، اليوم الخميس، أن الصواريخ الإيرانية التي قصفت محافظة أربيل ذكية وتستخدم في الحروب.

وقال خلال استضافته في مجلس النواب العراقي، إن "قصف أربيل تجاوز على السيادة العراقية و خرق للاتفاقيات ومعاهدات حسن الجوار. للأسف الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل، كانت حربية وذكية عابرة للحدود لا تستخدم إلا في حالات الحرب".

وأضاف أن "المواقع المستهدفة، مدنية خاصة بإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى العراق".

وأشار ريبر إلى أن "إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع الجميع ومستعد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف".

المصدر: RT