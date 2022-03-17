 
مباشر

مسؤول مصري ينفعل على الهواء ويحذر من تخزين القمح

أخبار العالم العربي

مسؤول مصري ينفعل على الهواء ويحذر من تخزين القمح
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smdh

وجه وكيل وزارة التموين في محافظة سوهاج بصعيد مصر، محمد إبراهيم، تحذيرا عاجلا لبعض التجار والمزارعين من تخزين القمح وعدم توريده للدولة.

إقرأ المزيد
مصر.. محاكمة 7 مسؤولين بسبب إجراءات وصفها السيسي بـ
مصر.. محاكمة 7 مسؤولين بسبب إجراءات وصفها السيسي بـ"الخطر الأكبر"

وتحدث عن توريد القمح، وقال إن كل مواطن قام بزراعة فدان قمح عليه أن يورد 12 أردبا، ومن زرع نصف فدان يورد 6 أردب، وأكد أن الشخص الذى يرفض توريد القمح الزائد، سيتم حرمانه من الدعم، ومن الأسمدة، و سيتم تغريمه ثمن المحصول، لآن هذا القمح ملك للدولة.

ولفت إلى أنه "ستتم مصادرة القمح و الجرار الذى ينقل القمح بين المحافظات، إلا من خلال تصريح من الجهة المسؤولة، لن يتم السماح بتوفير القمح فى السوق السوداء".

وانفعل وكيل وزارة التموين على الهواء وقال: "احنا بندعمه وبنقدم الدعم للمواطنين وفى الآخر يخفى القمح"، ودخل أحمد موسى فى حالة ضحك على الانفعال الذى ظهر عليه وكيل الوزارة على الهواء.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا