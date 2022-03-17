مسؤول مصري ينفعل على الهواء ويحذر من تخزين القمح

وجه وكيل وزارة التموين في محافظة سوهاج بصعيد مصر، محمد إبراهيم، تحذيرا عاجلا لبعض التجار والمزارعين من تخزين القمح وعدم توريده للدولة.

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وتحدث عن توريد القمح، وقال إن كل مواطن قام بزراعة فدان قمح عليه أن يورد 12 أردبا، ومن زرع نصف فدان يورد 6 أردب، وأكد أن الشخص الذى يرفض توريد القمح الزائد، سيتم حرمانه من الدعم، ومن الأسمدة، و سيتم تغريمه ثمن المحصول، لآن هذا القمح ملك للدولة.

ولفت إلى أنه "ستتم مصادرة القمح و الجرار الذى ينقل القمح بين المحافظات، إلا من خلال تصريح من الجهة المسؤولة، لن يتم السماح بتوفير القمح فى السوق السوداء".

وانفعل وكيل وزارة التموين على الهواء وقال: "احنا بندعمه وبنقدم الدعم للمواطنين وفى الآخر يخفى القمح"، ودخل أحمد موسى فى حالة ضحك على الانفعال الذى ظهر عليه وكيل الوزارة على الهواء.

المصدر: صدى البلد