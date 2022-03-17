لبنان.. مذكرة بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن القضاء اللبناني أصدر قرارا بمنع سفر رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة.

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وقالت معلومات خاصة بقناة "الجديد": "أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار منع سفر بحق رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة".

وأضافت: "أصدرت القاضية عون قرارا بوضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات واسهم وحصص بنك الاعتماد في جميع الشركات التجارية في الشكوى المقدمة ضد المصارف من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام".

وكان القضاء اللبناني، أصدر بالأمس حكما بإغلاق فروع مصرف "فرنسبنك"، التي يصل عددها إلى نحو 50 فرعا، إضافة إلى تجميد أصول هذا البنك وإغلاقه بالشمع الأحمر بناء على دعوى قضائية من أحد المودعين.

المصدر:"الجديد"+ RT