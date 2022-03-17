إنقاذ 29 شخصا من أفراد طاقم السفينة الإماراتية الغارقة في مياه الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية عن إنقاذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن السفينة الإماراتية التي غرقت صباح اليوم الخميس في مياه الخليج.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة أنباء "نورنيوز" الإيرانية، عن المدير العام لدائرة الأزمات في محافظة بوشهر، قوله إن "فرق الإنقاذ الإيرانية تمكنت من إنقاذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن السفينة الإماراتية التي غرقت صباح اليوم".

وفي وقت سابق، أفاد رئيس دائرة السلامة البحرية في ميناء بوشهر بجنوب إيران، بغرق سفينة إماراتية تحمل سيارات بالقرب من شواطئ مدينة عسلوية الإيرانية.

وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية في الإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر "حجت خسروي": "غرقت سفينة نقل إماراتية على بعد 30 ميلا من عسلوية قبل ساعة، وانطلقت عملية بحث عن 30 من أفراد الطاقم".

وأوضح خسروي أنه تم إرسال شاحنتي جر إلى مكان الحادث، إلى جانب مركب عسلوية، حيث غرقت السفينة الإماراتية قبل وصولها، بسبب الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية.

وتابع: "بالنظر إلى وجود 30 راكبا على متن السفينة الإماراتية على الماء بسترات نجاة، فقد تم تقديم طلب على طائرة هليكوبتر لتسهيل مهمة الإنقاذ".

المصدر: فارس+ نورنيوز