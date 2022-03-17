أردوغان أكد أهمية توفير رعاية صحية للاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه من غير الممكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، دون توفير رعاية صحية للاجئين.

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وفي كلمة مصورة له، خلال الاجتماع الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التركية، بعنوان "الهجرة والصحة في منطقة أوروبا"، أشار أردوغان إلى أن "الاستثمارات التي سيتم تحقيقها تجاه صحة المهاجرين، ستكون قوة دافعة للمجتمعات الواعية والمنسجمة".

وأكد أن كافة اللاجئين في بلاده يتمتعون بحق الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المواطنين الأتراك. وقال :"إخوتنا السوريون تلقوا حتى اليوم 96.7 مليون فحص طبي، و3.1 مليون فحص سريري، و2.6 مليون عملية جراحية".

وأثنى الرئيس التركي على خطط العمل لمنظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا، معتبرا إياها بالقيمة. وأضاف: "زاد عدد اللاجئين في العالم 3 ملايين في غضون 3 أسابيع فقط بعد أن كانوا 85 مليونا، وأتمنى من اجتماعكم أن يفتح المجال لطرح أفكار وحلول جديدة".

المصدر: "الأناضول"