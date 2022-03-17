مسؤول حوثي: نرفض المشاركة في حوار بالسعودية

أفاد مصدر من "أنصار الله" الحوثية بأن "الجماعة رفضت المشاركة في حوار لحل النزاع يعقد بالسعودية، في وقت يسعى مجلس التعاون الخليجي لجمع طرفي الحرب اليمنية، الحكومة والحوثيين".

ووفقا لمسؤولين خليجيين، "يقود مجلس التعاون جهودا دبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والحوثيين في نهاية الشهر الحالي في محاولة لوقف النزاع المدمر".

لكن مسؤولا في "المجلس السياسي الأعلى" لجماعة الحوثيين، أكد "رفض الجماعة الذهاب إلى الرياض للتحاور".

وقال لوكالة "فرانس برس" مفضلا عدم الكشف عن هويته: "سنرحّب بالدعوة للتحاور في أرض غير أرض دول العدوان"، في إشارة منه إلى "السعودية والدول المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة".

وتابع "نحن دائما وأبدا أيدينا ممدودة للسلام والسلام المشرف لجميع اليمنيين".

ومن المفترض أن تبدأ المحادثات في 29 مارس الحالي، وفق مسؤول حكومي يمني.

المصدر: "أ ف ب"