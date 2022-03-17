ما هي مواصفات المقاتلة الأمريكية الجديدة التي يستعد الجيش المصري لامتلاكها؟

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات "إف-15".

إقرأ المزيد

وتمتلك المقاتلة، بحسب شركة "بوينغ"، "مصفوفة المسح الإلكتروني النشط (AESA)"، حيث يقدم معالجة وإدراكاً للظروف المحيطة من أجل رصد التهديدات والرد عليها.

وتقول الشركة إنّ المقاتلة تحوي الكمبيوتر الأسرع للمهمات (the Advanced Display Core Processor) الذي يتيح معالجة ملايين التوجيهات في الثانية الواحدة، لتقديم معلومات مباشرة عن ميدان المعركة، وزيادة فعالية الطيار.

ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 29 ألفاً و500 رطل من الذخائر، كما أنه يتواجد بها محرك مزدوج عالي الطاقة يتيح لها انطلاقة أسرع ومرونة أكبر في المهمات.

والمقاتلة مزودة أيضاً، بـ"مجموعة الحرب الإلكترونية الرقمية" التي توفر طيفاً كاملاً من الحماية، وتمنح الهيمنة القتالية في مواجهة التهديدات، واختراق أنظمة الدفاعات الجوية الحديثة، مع أجهزة استشعار تحسن من فرص النجاة والقدرة على اتخاذ الإجراءات المضادة.

تم تزويد المقاتلة بمدافع آلية من طراز "20 mm cannon"، وصواريخ "جو- جو" خارج مدى الرؤية البصرية من طراز "إيه آي إم-120 أمرام"، إضافة إلى صواريخ "جو- جو" قصيرة المدى من طراز "إيه آي إم-9 سايدويندر".

كما أنَّها مزودة بصاروخ "إيه آي إم-7 سبارو"، وهو صاروخ أميركي تزيد سرعته عن سرعة الصوت موجه راداريا، وقادر على اعتراض وتدمير الأهداف في الأحوال الجوية الصعبة.

وفيما يتعلق بالقدرة الهجومية في نطاق الجو-أرض، تحتوي الطائرة على ذخائر موجهة بدقة، ومجموعة متنوعة من الصواريخ والقنابل.

ويمكن للنسخة المتقدمة من مقاتلات "إف -15" أن تحمل 12 صاروخاً جو-جو، و24 نوعاً من ذخائر جو-أرض.

يبلغ طول المقاتلة 19.43 متراً، وطول الجناح 13.05 متر، فيما يبلغ ارتفاعها 5.63 متراً، أما أقصى ارتفاع تحلق إليه فهو 20 كلم، مع مدى يصل إلى 5550 كلم.

وتبلغ سرعة المقاتلة 3017 كلم في الساعة، فيما يبلغ وزنها 20400 كلغم، أما وزن الإقلاع الأقصى فهو 37700 كلغم.

المصدر: RT