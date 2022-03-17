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السودان.. ضبط مخزنين لإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية

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السودان.. ضبط مخزنين لإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية
Gettyimages.ru
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تمكنت إدارة مباحث حماية المستهلك في السودان بالتعاون مع مباحث أمن المجتمع من ضبط مخزنين لإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية في الخرطوم.

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وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأنه توافرت معلومات لدى مباحث أمن المجتمع بأن هنالك مخزنا بمنطقة السوق المحلي يقوم بإعادة تعبئة مواد غذائية مخالفة للمواصفات وبعد الرصد والمتابعة توصل الأمن إلى صاحب المخزن كما تم رصد مخزن آخر له بنفس المنطقة.

وأضافت: "بعد المتابعة اتضح بأن صاحب المخازن قام بشراء كمية من المواد الغذائية من إحدى الشركات التي تورد لصالح إحدى المنظمات العالمية وقد شارفت المواد الغذائية علي انتهاء فترة صلاحيتها فقام بتعديل التواريخ على العبوات وأخرى قام بإعادة تعبئتها بتاريخ جديد".

وأشارت إلى أنه "تم استصدار الأوامر النيابية الخاصة، ومداهمة المخزنين من قبل رجال الأمن وبرفقتهم مختصون من وزارة الصحة وقد أسفر التفتيش عن ضبط المواد المنتهية الصلاحية".

المصدر: SUNA

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