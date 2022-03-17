لارتكابهما جريمتين مروعتين.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطنين اثنين

قامت الداخلية السعودية اليوم الخميس، بتنفيذ حكم القتل تعزيرا لمواطنين سعوديين اثنين ارتكب كل منهما جريمة مروعة.

وقالت الداخلية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية: "أقدم حسين بن محمد بن حسين البن صالح على قتل والده وشقيقه إبراهيم، سعوديي الجنسية، وذلك بضربهما بآلة حادة على رأسيهما وطعنهما بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا". وتابع البيان: "أيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأشار البيان: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني اليوم الخميس بتاريخ 14 /8/ 1443هـ الموافق 17 /3/ 2022م بمحافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية".

وأصدرت الداخلية اليوم الخميس بيانا آخر، بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في محافظة جدة بمنطقة مكة، بحق فرج بن سعيد بن شوعي عدي (سعودي الجنسية) لإقدامه على "استدراج غلام وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وقتله وذلك بكتم أنفاسه".

ووفقا لبيان وزارة الداخلية: "فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأضاف البيان: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني اليوم بمحافظة جدة بمنطقة مكة".

المصدر: "واس"+"عكاظ"