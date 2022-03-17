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الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 مشتبه فيهم حاولوا اجتياز منطقة العائق الأمني بقطاع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 مشتبه فيهم حاولوا اجتياز منطقة العائق الأمني بقطاع غزة
Gettyimages.ru
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم حاولوا اجتياز منطقة العائق الأمني في جنوب قطاع غزة والتسلل الى إسرائيل.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات جيش الدفاع باعتقال ثلاثة مشتبه فيهم حاولوا اجتياز منطقة العائق الأمني في جنوب قطاع غزة والتسلل الى إسرائيل، حيث تم ضبط بحوزتهم ثلاثة سكاكين وزجاجات بنزين".

وأضاف: "تمت احالتهم للتحقيق لدى قوات الأمن".

المصدر RT

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