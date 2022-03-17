العراق.. "داعشي مغرم" يفجر منزل عمته لرفضها زواجه من ابنتها

ذكرت مصادر أمنية في العراق أن أحد منتسبي تنظيم "داعش" أقدم على تفجير عبوة ناسفة زرعها في بيت عمته لرفضها تزويجه ابنتها.

وحسب إفادات المدعين بالحق الشخصي، التي أشارت إلى إقدام المتهم على خطبة ابنة عمته أكثر من مرة إلا أنه جوبه بالرفض لعدم توافق التحصيل العلمي بين الطرفين، حيث أنه لم يحصل على أية شهادة دراسية بينما كانت الفتاة حاصلة على شهادة الماجستير.

وذكر تقرير قضائي، أنه "عند تدوين أقوال المتهم اعتراف أمام قاضي التحقيق بقيامه بتفجير العبوة الناسفة على دار عمته، وأنه قام بالدخول إلى الدار حيث كان هناك المجني عليه (ابن عمته) والعمة وابنة عمته حيث وضع العبوة في إحدى غرف الدار وفي اليوم التالي قام المتهم بالاتصال على جهاز الموبايل المربوط عليها مما أدى إلى انفجارها بفترة وجيزة، ليسقط الشاب وهو مقطع الإشلاء".

وأكد التقرير، أن "المحكمة اطلعت على التقرير الاستخباري الذي تضمن معلومات تشير إلى أن المتهم ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع أن "جميع الأدلة متوفرة لإدانة المتهم، وأن اعترافه صراحة بما نسب إليه، فأن الحكم عليه سيكون الإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 406/1/أ/ب من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لعام 2004".

المصدر: "السومرية"