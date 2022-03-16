تحقيق إسرائيلي يكشف ملابسات مقتل فلسطيني برصاص شرطي من وحدة "المستعربين"

أكدت مصادر مطلعة على سير التحقيق مع أفراد شرطة "ماحاش" الإسرائيلية أن الفلسطيني سند سالم الهربد، قتل برصاصتين أطلقهما عليه عنصر وحدة "المستعربين" من الخلف.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، التي نقلت الخبر، إلى أن "التحقيقات أكدت أن الهربد (29 عاما) لم يكن مقابلا لعنصر الوحدة، وإنما أعطى ظهره للشرطي قبل أن يطلق الأخير النار"، خلافا لمزاعم "المتهم" الذي أدعى أنه "أطلق النار على الضحية بعد أن شعر بخطر مباشر يتهدد حياته، وأن الهربد صوب نحوه مسدسا من مسافة 6 أمتار".

وقال المتهم في التحقيقات، إنه "استهدف الهربد برصاصتين، إذ أطلق النار في البداية على الجزء السفلي من جسد الضحية، وبعد أن سقط أرضا، أطلق الشرطي رصاصة أخرى استهدفت الجزء العلوي من جسد الضحية".

ونقلت عناصر وحدة "المستعربين" التي اقتحمت رهط، فجر أمس الثلاثاء، في عملية مشتركة مع "الشاباك"، الهربد وهو مصاب إلى مركز الشرطة في المدينة، حيث أقرت الطواقم الطبية "وفاته متأثرا بجراحه".

وأجريت عملية تشريح لجثة الهربد في معهد الطب الشرعي في أبو كبير، ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال الأيام المقبلة، فيما رجحت "هآرتس" أن تقود نتائج التحقيق إلى "إخضاع الشرطي القاتل إلى جلسة تحقيق إضافية".

وقررت "ماحاش"، إيقاف المتهم عن العمل لمدة أسبوع وسحب سلاحه الشخصي، علما بأنه حظي بدعم وزير الأمن الداخلي عومير بار-ليف، الذي تبنى مزاعم الشرطة.

وشيعت جماهير غفيرة من "رهط" والمجتمع العربي جثمان الهربد، في موكب جنائزي مهيب انطلق من بيت الضحية في منطقة دوار أبو صيام حتى مقبرة أبو منصور مشيا على الأقدام.

وللهربد 5 أطفال، لا يتجاوز عمر أكبرهم 10 أعوام.

المصدر: "عرب 48"