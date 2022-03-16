 
مباشر

مباحثات بريطانية إماراتية حول أسواق الطاقة والأزمة الأوكرانية

أخبار العالم العربي

مباحثات بريطانية إماراتية حول أسواق الطاقة والأزمة الأوكرانية
جونسون وبن زايد في أبو ظبي ـ (وكالة الأنباء الإماراتية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm7w

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتطورات الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن زيارة جونسون إلى الإمارات تأتي "في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين".

وقالت إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، "وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين".

إقرأ المزيد
تطورات أوكرانيا وتفاهم حول
تطورات أوكرانيا وتفاهم حول "مجلس التعاون المشترك" في لقاء جونسون وولي العهد السعودي

وقالت الوكالة إن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ناقش مع جونسون، في قصر الشاطئ في أبوظبي، استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدد آل نهيان دعوة بلاده "إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي".

ونقلت "وام" عن جونسون أن بلاده "تولي اهتماما خاصا بتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

 

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا