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العراق: حظر "مفاجئ" للتجول في قضاء سنجار

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العراق: حظر
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أعلنت مديرية شرطة سنجار في العراق حظر تجول المركبات والأشخاص اعتبارا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا يسري حتى إشعار آخر.  

ولم تذكر المديرية سبب الحظر في الإقليم شمال غرب العراق، إلا أنها أشارت في بيان إلى أنه يأتي "على ضوء توجيهات المراجع".

وتوجهت المديرية للأهالي برجاء الالتزام "بالتوجيهات وعدم الخروج من منازلهم باستثناء الحالات الإنسانية فقط"، وقالت إن ذلك "حفاظا على سلامتهم وتجنبا للمسائلة القانونية".

وقبل أيام شهد القضاء، الواقع غربي محافظة نينوى، هجوما مسلحا، قالت وسائل إعلام عراقية إن من نفذه أفراد من "حزب العمال الكردستاني" على نقطة للجيش العراقي، دون أن يسفر عن ضحايا، وقبل ذلك بأيام شهد القضاء هجوما بقنبلة صوتية.

يذكر أن بغداد وإقليم كردستان العراق، أبرما اتفاقا في 2020 يقضي بإخراج المجموعات المسلحة من القضاء، وخاصة حزب العمال والفصائل المرتبطة به، إلا أن "قوات حماية سنجار" المرتبطة به ما زالت في القضاء.

 

المصدر: RT

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