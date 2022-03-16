العراق.. ضبط 9 أطنان من الأدوية المهربة في بغداد (فيديو)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق يوم الأربعاء ضبط 9 أطنان من الأدوية المهربة في العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي أنها "ضبطت 9 أطنان من الأدوية المهربة والتي لا تحمل أوراقا ثبوتية وغير الخاضعة للفحص في أحد المذاخر بمنطقة السعدون بمحافظة بغداد".

وأضافت: "ألقي القبض على ثلاثة متهمين من مالكي المذخر".

وأشارت إلى أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومقاطعة المعلومات ونصب كمين محكم".

وأوضحت أنه تم ضبط الأدوية المهربة بمحضر ضبط أصولي وإيداع المتهمين التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ، وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تضبط (٩) طن من الادوية المهربة والتي لاتحمل اوراق ثبوتية وغير الخاضعة للفحص في احد المذاخر بمنطقة السعدون بمحافظة بغداد، والقاء القبض على ثلاثة متهمين مالكي المذخر . pic.twitter.com/FeIxyitvOb — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 16, 2022

المصدر: RT