 
مباشر

السعودية ترحب بإعلان الـ15 من مارس يوما لمكافحة "الإسلاموفوبيا"

أخبار العالم العربي

السعودية ترحب بإعلان الـ15 من مارس يوما لمكافحة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm76

رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان الأمم المتحدة الـ15 من مارس من كل عام يوما لمكافحة "الإسلاموفوبيا"، مشيدة بإجماع الدول الأعضاء على هذا القرار.

وأكدت الوزارة مواصلة المملكة ب،"العمل مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، والشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية، لدعم كل الجهود الهادفة إلى تشجيع الحوار بين الأديان والحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات".

كما أشارت إلى أن "المملكة اتخذت ولاتزال، العديد من الخطوات والمبادرات المهمة على المستويين الإقليمي والدولي، لمحاربة الفكر الضال والمتطرف ونشر ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال؛ لينعم العالم بمزيداً من الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار".

المصدر: "الرياض"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا