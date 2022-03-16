اليمن.. مسؤول حوثي يرحب بأي حوار مع التحالف العربي يعقد في أي دولة محايدة

رحب مسؤول حوثي في صنعاء "بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان على اليمن سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها".

وقال في تصريح لوكالة "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين: "يجب أن تكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي".

وأضاف: "من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني ولا يستقيم أن تدعو للحوار من جهة وترسل الإرهابيين والمفخخات لتفجير الناس في الأسواق والمدن من جهة أخرى".

وسبق للإمارات وأعربت عن أملها بمواصلة العمل مع أعضاء مجلس الأمن لدعم التوصل إلى حل سلمي يقوده ويمتلكه اليمنيون أنفسهم، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني.

وقالت في بيان بمجلس الأمن الدولي: "مرت الأزمة اليمنية خلال الأعوام القليلة الماضية بالكثير من المحاولات الإقليمية والدولية الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني، وحرصت الإمارات على دعم كافة جهود الوساطة الأممية ومبادرات السلام، انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة".

المصدر: "سبأ" + وكالات