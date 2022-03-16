الجزائر.. الادعاء يطالب بالسجن 5 سنوات لرجل أمن هارب

طالب وكيل الجمهورية الجزائرية محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة توقيع عقوبة السجن 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة على الدركي الهارب محمد عبد الله.

كما التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع 200 الف دينار غرامة مالية للمتهمين الموقوفين كل من ب.عبد الكريم، ور.عبد المالك والمتهم الغائب س. محمد، وعلى الدركي الهارب بتهم تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، وتمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".

وأنكر المتهم محمد عبد الله بشدة علاقته بباقي المتهمين، وقال إنه "غادر أرض الوطن بسبب الفساد الذي عاث مؤسسات الدولة الجزائرية في ظل النظام السابق. فاختار أسبانيا كبلد ثان يستقر فيه برفقة عائلته، وهناك أنشأ عدة صفحات عبر فيسبوك بغرض التبليغ عن الفساد"، نافيا في ذات السباق التحريض عليه.

المصدر: "النهار"