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تونس.. منع مواطن من السفر كان يحمل 3 كغ من المعكرونة (فيديو)

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تونس.. منع مواطن من السفر كان يحمل 3 كغ من المعكرونة (فيديو)
Gettyimages.ru
تونس.. الجمارك تمنع مواطنا من مغادرة البلاد وتحجز 3 كيلوغرامات معكرونة كانت بحوزته (فيديو)
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منعت الجمارك في ميناء حلق الوادي بتونس مواطنا من مغادرة البلاد كان يحمل معه 3 كغ من المعكرونة التي أخبره رجال الجمارك بأن "كل حبة من حباتها تساوي ذهبا في هذا الظرف".

وأكد المواطن التونسي المقيم في فرنسا في تصريح لإذاعة "ifm" أن "الديوانة التونسية بميناء حلق الوادي حجزت لديه 3 كيلوغرامات معكرونة وقوارير مشروبات غازية ومنعته من نقلها معه.

وأعرب الرجل عن دهشته من هذا الإجراء الذي اتخذته سلطات الميناء، مشيرا إلى أنه اشترى كمية المعكرونة لابنه التي يحبذها ابنه.

وأكد في تصريحاته أن الجمارك حجزت كميات من المادة نفسها لدى تونسيين آخرين، مشيرا في السياق إلى أن العون الذي حجز المعكرونة أخبره أن كل حبة من حباتها تساوي ذهبا في هذا الظرف.

المصدر: إذاعة "ifm" التونسية

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