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الرئيس الجزائري يعيّن شخصيتين جديدتين في مجلس الأمة

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يعيّن شخصيتين جديدتين في مجلس الأمة
Gettyimages.ru
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أصدرت الرئاسة الجزائرية يوم الأربعاء بلاغا أعلنت به تعيين الرئيس عبد المجيد تبون شخصيتين جديدتين في مجلس الأمة.

وعين الرئيس الجزائري الوزير والدبلوماسي الأسبق كمال بوشامة، وأبو جة سلطاني رئيس المنتدى العالمي للوسطية ورئيس حزب سابق، كعضوين في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.

وجاء في البيان الرئاسي أنه "بمقتضى أحكام المادتين 91 الفقرة 07، و121 الفقرة 03 من الدستور، والمرسوم الرئاسي الموقع، اليوم 13 شعبان 1443، الموافق 16 مارس 2022، عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كلا من السيد كمال بوشامة والسيد أبوجرة سلطاني، عضوين في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي".

المصدر: RT

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