واشنطن تعلن عن مساعدات لليمن بـ585 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رصد واشنطن مساعدات إنسانية إضافية لليمن بقيمة 585 مليون دولار.

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "يسعدني أن أعلن عن تقديم ما يقرب من 585 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمنيين"، مشيرا إلى "أننا قدمنا ​​ما يقرب من 4.5 مليار دولار منذ بداية الحرب".

وأكد "أننا نواصل الاستجابة وإيجاد حلول سياسية شاملة للصراع"، في اليمن.

I am pleased to announce nearly $585 million in additional humanitarian assistance for Yemenis. We’ve provided nearly $4.5 billion since the beginning of the war—we continue to respond to and find inclusive political solutions to the conflict. #YemenCantWait — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 16, 2022

وكانت كاتارينا ريتز، رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، قد قالت قبل أيام إن العالم يجب ألا يحول انتباهه عن محنة أولئك الذين عاشوا خلال الحرب المستمرة في اليمن، وحث على مواصلة تقديم المساعدات بينما تجتذب حرب أوكرانيا انتباه العالم.

المصدر: RT