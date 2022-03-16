مصر.. إزالة منطقة بالكامل في قلب القاهرة

أزالت السلطات المصرية عزبة وهبة في حي الساحل في المنطقة الشمالية في القاهرة، في إطار تطوير المنطقة.

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وأكدت المصادر أنه سيتم إزالة منطقة عزبة وهبة بالكامل وذلك بعدما تم الحصر مضيفا أنه تم حصر 300 عقار لإزالتها.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد جلسات من قبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية مع سكان المنطقة؛ لمعرفة رغبتهم في طريقة الحصول على تعويض، للبدء في أعمال الإزالة.

وتابعت المصادر أنه يتم حصر مبدئي للمنطقة لمعرفة عدد العمارات السكنية والمحلات التجارية بالمنطقة، لتعويضهم وفقا للمقيم العقاري للمنطقة.

وأكدت المصادر أنه سيتم طرح عدة طرق لتعويض سكان المنطقة، لافتا إلى أن هناك مقترحا لتعويض السكان بمقابل مادي عن سعر المتر للشقق السكنية والمتر التجاري بسعر اليوم، وفقًا لما يحدده المقيم العقاري، والبديل الثاني المطروح الحصول على وحدات سكنية بديلة في المناطق بديلة العشوائيات، أما طريقة التعويض الثالثة فهي عودة سكان المنطقة بعد التطوير.

المصدر: أخبار اليوم