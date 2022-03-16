اتحاد الشغل في تونس: الوثيقة المقدمة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن إصلاحات تونسية تونسية

أكد أمين عام اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي خلال تجمع عمالي لقطاع النقل يوم الأربعاء أن الوثيقة التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي لم تتضمن إصلاحات تونسية تونسية.

وأفاد الطبوبي بأن الوثيقة تم فيها تجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

هذا، وشدد أمين عام اتحاد الشغل في تونس على أن المساس بالقطاع العام خط أحمر، مشيرا إلى أن أبناء القطاع العام للنقل متمسكين بعموميته.

وأعلن الطبوبي أن مجمع القطاع العام سيعقد لقاءا يوم 18 مارس لاتخاذ الخطوات النضالية، مشددا على أن الاتحاد من دعاة الحوار ومن المدافعين على مكتسبات الثورة في مفهومها الإيجابي.

وقال الطبوبي: "واهم من يرغب في ضرب المكتسبات الإيجابية للثورة"، مضيفا أن قسم الدراسات باتحاد الشغل أنهى إعداد مشروع للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية برؤية شاملة أساسها العدالة الاجتماعية التي لن تتحقق إلا بالعدالة الجبائية.

وأوضح الأمين العام أن الاتحاد يقبل الاصلاحات في مؤسسات القطاع العمومي على أن يتم ذلك حالة بحالة، مشددا على أنهم لا يقبلون السمسرة وأن الاتحاد قوة خير واقتراح.

وذكر الطبوبي أن الاتحاد يطالب بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.

المصدر: وسائل إعلام تونسية