برلمان العراق يستذكر "مجزرة حلبجة".. الزاملي: "العالم لن ينسى أبشع جريمة في التاريخ الحديث"

استذكر مجلس النواب العراقي "مجزرة حلجبة" التي شهدتها البلاد في عهد نظام الرئيس الأسبق صدام حسين في ذاكراها الـ 34 بوقفة في المجلس ومعرض صور ووثائق للضحايا.

وللمناسبة أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي بيانا قال فيه إن "العراقيين والعالم وحتى التاريخ لن ينسى هذه الجريمة التي ترقى لتسمية أبشع جريمة شهدها التاريخ الحديث".

وأشار الزاملي إلى أن نظام صدام حسين أقدم على "ضرب مدينة كاملة ليس فيها إلا المدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ بأسلحة محرم استخدامها دوليا".

ودعا الزاملي إلى "وجوب تدويل جرائم البعث (العربي الاشتر اكي، وهو حزب صدام حسين)، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية والتي لا يمكن إسقاطها بالتقادم".

وفي رسالة أعقبت مشاركته في افتتاح معرض لصور ووثائق الجريمة التي أودت بحياة 5 آلاف عراقي، عام 1988، أضاف الزاملي أن "الفترة الظلامية التي عاشها العراقيون في ظل هذا النظام الدموي يجب أن تدفعه نحو التمسك ببناء العراق وتأمين الحياة الكريمة للأجيال القادمة وتعزيز التجربة الديمقراطية الحالية المبنية على أساس المساواة في الحقوق بين الجميع وحرية التعبير ونبذ التطرف والعنف وبناء علاقات طيبة مع جميع بلدان العالم".

المصدر: RT