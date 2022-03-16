الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل تناقض المعايير الدولية لتعميق اجتياحها الاستيطاني

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "الاستقواء الإسرائيلي الاستيطاني على شعبنا وجرائمه المتواصلة"، معتبرة أن إسرائيل "تستغل تناقض المعايير الدولية لتعميق اجتياحها الاستيطاني لأرضنا".

وقالت الخارجية في بيان: "لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء ما يتعلق بمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، أو جرائم واعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم"، مشيرة إلى أن "المخططات الاستيطانية جديدة تهدف لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأدانت الوزارة بـ"أشد العبارات الاستقواء الإسرائيلي الاستيطاني على شعبنا وكذلك انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من انقلاب إسرائيل الاحتلالية على جميع الاتفاقيات الموقعة واستخفافها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك استهتارا بأية جهود إقليمية ودولية هادفة لإستعادة الأفق السياسي لحل الصراع"، مشددة على أن "هذه الانتهاكات والجرائم دليل مستمر على غياب شريك السلام الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير الأوضاع في ساحة الصراع".

وطالبت المجتمع الدولي "التحلي بالجرأة المطلوبة لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن انتهاكاتها وجرائمها، وإنما أيضا عن افشالها لجميع أشكال المفاوضات"، مؤكدة أن "المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال ومساءلة ومحاسبة قادتها وحكامها المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

المصدر: RT