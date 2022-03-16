تونس.. إصدار ست بطاقات إيداع بالسجن في حق عناصر "خلية الموحدون"

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق ستة متهمين في قضية استعمال شبكات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجناح الإعلامي لتنظيم "داعش".

وجاء في بلاغ صادر الأربعاء عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية لدى قطب مكافحة الإرهاب كانت أذنت بتاريخ 7 فبراير 2021 للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث في هذه القضية.

وأضاف أنه وبانطلاق الأبحاث تم التفطن إلى وجود خلية تنشط بولاية تطاوين تحت مسمى "خلية الموحدون" وتبين ضلوع عناصرها في صناعة المتفجرات واستقطاب العديد من الاشخاص عبر شبكة الانترنت.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث شملت 13 شخصا تم الاحتفاظ بستة منهم في حين تحصن البعض الآخر بالفرار.

وذكرت أنه وبإحالة الأبحاث على النيابة العمومية بتاريخ 15 مارس 2022 تم فتح بحث تحقيقي ضد 13 ممن شملتهم الأبحاث من أجل ارتكابهم جرائم إرهابية وإصدار بطاقات إيداع في حق ستة منهم، مؤكدة أن الأبحاث لا تزال جارية.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية