ليبيا تسلم مصر 8 مواطنين بعد إنقاذهم من الموت

قامت الحكومة الليبية بتسليم الحكومة المصرية 8 شبان بعد إنقاذهم من الموت في عرض البحر قبالة السواحل الليبية.

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وقال مصدر إن السلطات الليبية، "سلمت 8 شباب مصرين، من المهاجرين غير الشرعيين، إلى الجهات المصرية من خلال ترحيلهم عن طريق منفذ أ مساعد البري".

وكانت مركب صيد على متنها أكثر من 20 شابا غرق عند السواحل الليبية، وأنقذ حرس السواحل المصرية نحو 18 شخصا، وتم تسليمهم للسلطات الليبية لتعيدهم إلى المياه الإقليمية، ومن جهتها سلمت السلطات الليبية صباح يوم الاثنين الماضي 8 مصريين للسلطات المصرية.

وكان أحمد المغربي، نقيب عام الصيادين، كشف في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، تفاصيل غرق مركب مصرية، أمام سواحل مدينة طبرق بليبيا، الجمعة الماضية، وعلى متنها 20 شابا مصريا.

وقال المغربي، إن المركب المصرية كانت تحمل على متنها نحو 20 شابا، خرجوا بطرق غير شرعية من البلاد، مضيفًا: تم دفع 200 ألف جنيه من كل فرد للسمسار الذي ساعدهم في الهجرة غير الشرعية.

المصدر: القاهرة 24