مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة بوزير الأشغال علي الموسى

جدد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، علي الموسى.

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ووافق 22 نائبا خلال جلسة مجلس الأمة على تجديد الثقة، في المقابل رفض 21 نائبا التجديد.

المصدر: القبس

وفي كلمة له عقب التصويت، أعرب الموسى عن شكره لأعضاء السلطتين بتجديد الثقة به، قائلا: "نالني الكثير من الاتهامات خلال جلسة المناقشة، وأشكر كل من دعمني".

المصدر: القبس

بدوره، أكد النائب المستجوب عبدالله جاسم المضف امتثاله لقرار المجلس مضيفا: "سأظل بارا بقسمي ومد يدي للتعاون مع الجميع، بما يحافظ على مقدرات هذا البلد".

وقبل التصويت على سحب الثقة، أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب واثنين معارضين، حيث تحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب سحب الثقة والنائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب.

وكان النائب عبدالله جاسم المضف قد قدم استجوابا إلى وزير الأشغال العامة بصفته، وتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة للاستجواب في جلسته العادية يوم الثلاثاء الماضي 8 مارس.

المصدر: "القبس"