مصر.. صدور أول حكم بمعاقبة تاجر أخفى سلعا تجارية لرفع الأسعار

قضت محكمة مصرية بحبس تاجر 5 سنوات مع الشغل، بتهمة تخزين السلع الغذائية واستغلال غلاء الأسعار على المواطنين في أول حكم لمحاربة احتكار التجار للسلع.

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بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت مباحث التموين حملة مكبرة على محتكرى السلع والمواد الغذائية باستغلال تخزين السلع في ارتفاع الأسعار وقلة المعروض في السوق، حيث تمكن رجال المباحث من مداهمة مخزن في منطقة الزيتون يمتكله تاجر عطارة تم العثور فيه على كميات كبيرة من المواد الغذائية، مثل الأرز والزيوت وسبع أخرى باستغلال موجة الغلاء ورفع أسعار السلع على المواطنين.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي قضت بحبسه 5 سنوات وغلق والمصادرة.

المصدر: اليوم السابع