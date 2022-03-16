مصر.. حريق هائل في مصنع ضخم والدفع بخزانات استراتيجية لإخماده

اندلع حريق هائل داخل مصنع مواد كيماوية بالمنطقة الصناعية في أبورواش بكرداسة في مصر، حيث قامت الحماية المدنية بالدفع بـ 10 سيارات لإخماده ولكن دون جدوى.

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واستعان رجال الحماية المدنية بخزانات استراتيجية بجانب سيارات الإطفاء المتواجدة بموقع الحريق للعمل على سرعة إخماده ومنع امتداده للمجاورات، وسط تمركز قيادات من مباحث مديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

واستمعت أجهزة الأمن إلى أقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وانتقل خبراء المعمل الجنائى وفريق من النيابة لمكان الحريق لمعرفة أسباب الاشتعال، وتقدير الخسائر التي نتج عنها اندلاع النيران.

المصدر: أخبار اليوم