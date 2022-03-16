 
مباشر

الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في بيروت

أخبار العالم العربي

الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في بيروت
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm10

أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء السفير العراقي في بيروت بعد منعه أحد المسؤولين من التصريح لوسائل إعلام.

إقرأ المزيد
العراق يسترد 337 قطعة أثرية من متحف
العراق يسترد 337 قطعة أثرية من متحف "نابو" في لبنان


وقال في بيان صحفي، إن " الوزير فؤاد حسين وجه باستقدام سفير جمهورية العراق في لبنان حيدر البراك إلى بغداد بشأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقي الذي زار لبنان مؤخرا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح إعلامي".

وأضاف، أن "الاستقدام جاء للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا