نشر ادعاءات "دينية باطلة".. القبض على قيم مسجد في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن الفرق المختصة ألقت القبض على شخص بعد نشره ادعاءات "دينية باطلة".

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وقالت الداخلية عبر "تويتر": "تعقيبا على مقطع صوتي متداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، تم القبض على شخص يعاني من اضطرابات عقلية وقام بنشر ادعاءات دينية باطلة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة وإحالته للنيابة العامة".

(مكافحة الجرائم الالكترونية) .. تعقيبا على مقطع صوتى متداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعى القبض على شخص يعاني من اضطرابات عقلية وقام بنشر ادعاءات دينية باطلة ، وجار اتخاذ الاجراءات القانونيه المقررة واحالته للنيابة العامة. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 15, 2022

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي قيل أنه لقيم مسجد في منطقة سار ادعى فيه النبوة، مشيرا إلى أنه "سينشر رسالته تحت عنوان الفرقان".

المصدر: RT