 
مباشر

السعودية.. إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات إلى المملكة وتوقيف متورطين

أخبار العالم العربي

السعودية.. إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات إلى المملكة وتوقيف متورطين
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm00

أعلنت السلطات السعودية، إحباط محاولات تهريب مخدرات في مناطق مختلفة بالمملكة، وتوقيف 141 متهما من جنسيات مختلفة.

إقرأ المزيد
السعودية.. إحباط تهريب 75790 قرص
السعودية.. إحباط تهريب 75790 قرص "أمفيتامين" مخدرة بالمنطقة الشرقية

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة والجوف من إحباط محاولات تهريب 1.214.966 قرص إمفيتامين مخدر، و2495 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، و75 طنا و474 كيلو جراما من مادة القات المخدر.

وأضاف: "تم القبض على 141 متهما، منهم 79 مواطنا و62 مخالفا لنظام أمن الحدود 32 من الجنسية اليمنية و25 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية الإريترية و3 من الجنسية السودانية والصومالية والهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، فيما تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا