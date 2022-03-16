السعودية.. إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات إلى المملكة وتوقيف متورطين

أعلنت السلطات السعودية، إحباط محاولات تهريب مخدرات في مناطق مختلفة بالمملكة، وتوقيف 141 متهما من جنسيات مختلفة.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة والجوف من إحباط محاولات تهريب 1.214.966 قرص إمفيتامين مخدر، و2495 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، و75 طنا و474 كيلو جراما من مادة القات المخدر.

وأضاف: "تم القبض على 141 متهما، منهم 79 مواطنا و62 مخالفا لنظام أمن الحدود 32 من الجنسية اليمنية و25 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية الإريترية و3 من الجنسية السودانية والصومالية والهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، فيما تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".

المصدر: "واس"