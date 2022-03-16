 
مباشر
عاجل
ميدينسكي: كييف تقترح الشكل النمساوي أو السويدي للحياد أي كدولة لها جيشها الخاص

عون يؤكد حاجة لبنان إلى مساعدات دولية

أخبار العالم العربي

عون يؤكد حاجة لبنان إلى مساعدات دولية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slzl

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، حاجة لبنان إلى مساعدات دولية لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها.

إقرأ المزيد
عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من أزمته
عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من أزمته

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر "تويتر": "أكد الرئيس عون لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد، حاجة لبنان إلى مساعدات دولية لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها".

وأضافت: "نوه عون بجهود المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي وتعاونها مع السلطات اللبنانية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا