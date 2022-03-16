عون يؤكد حاجة لبنان إلى مساعدات دولية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، حاجة لبنان إلى مساعدات دولية لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها.

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وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر "تويتر": "أكد الرئيس عون لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد، حاجة لبنان إلى مساعدات دولية لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها".

الرئيس عون أكد لنائبة الامين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد حاجة لبنان الى مساعدات دولية لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها، منوهاً بجهود المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي وتعاونها مع السلطات اللبنانية pic.twitter.com/wr8dXMhpgI — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 16, 2022

وأضافت: "نوه عون بجهود المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي وتعاونها مع السلطات اللبنانية".

المصدر: RT