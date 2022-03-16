حديث تونسي عن "معطيات صادمة" متعلقة بشخصية أمنية عينت مستشارا للرئيس

تحدثت وسائل إعلام تونسية عما وصفته بوجود "معطيات صادمة" تدور حول مستشار للرئيس قيس سعيد عين مؤخرا.

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وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد عين بأمر رئاسي، ضيغم بن حسين، مستشارا لرئيس الجمهورية يوم 14 مارس. وأفيد في هذا السياق بأن ضيغم بن حسين، كان "مديرا لإدارة الأمن الخارجي من سنة 2009 الى ما بعد 2013".

أما المعطيات التي اسستند إليها في اتهام هذه الشخصية بالتواطؤ في جريمة مقتل الناشطين السياسيين الشهيرين محمد البراهمي وشكري بلعيد، فتعود إلى أن "هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، قد أشارت في وقت سابق الي ان أن ادارة الامن الخارجي التي كان يترأسها بن حسين قد تلقت بتاريخ 14 جويلية 2013 إشعارا من نظيرتها في جهاز وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) يفيد بوجود مخطّط لاغتيال البراهمي وذلك في اطار العمل الاستخباراتي المشترك داخل ما يسمّى بوكالة التعاون".

وذكر في تعداد أسباب الريبة في هذا التعيين أن "موقع نواة بدوره ذكر في تحقيق استقصائي أن ادارة الأمن الخارجي تعمدت حجب المعلومات الاستخباراتية الوافدة من الخارج في إطار وكالة التعاون الخارجي عن الادارة الفرعية لإرشاد الأمن الرئاسي في أكثر من مناسبة".

المصدر: الحصاد