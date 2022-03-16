وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والإمارات يعقدان اجتماعهما التاسع

أعلن أن وزير الدفاع في كوريا الجنوبية سوه ووك، سيجتمع في سيئول يوم 18 مارس مع وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، في إطار اجتماع هو التاسع من نوعه.

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وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" أن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011، تعقدان سنويا اجتماعا لوزيري دفاع البلدين بانتظام، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية.

وأفيد بأنه من المتوقع في اجتماع هذا العام أن "يتبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي، وأن يناقشا سبل تعزيز التعاون في الدفاع الوطني وصناعة الدفاع".

وفي هذا السياق، ذكر أن "الوزيرين سيزوران معا شركة كوريا للصناعات الفضائية، في إطار التعاون الثنائي في صناعة الدفاع".

ونقل عن مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية قوله إن هذا الاجتماع يتوقع "أن يساهم في ترسيخ العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين السلطات الدفاعية لكوريا الجنوبية والإمارات".

المصدر: يونهاب