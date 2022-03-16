العراق.. القبض على 5 مشبوهين وضبط 4 شاحنات محملة بنفط غير رسمي

أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية القبض على 5 مشبوهين وضبط 4 شاحنات محملة بمنتوج نفطي غير رسمي في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان لها أن "معلومات وردت إلى مركز شرطة نفط شمال بغداد، تفيد بوجود أشخاص يستقلون شاحنات عليها خزانات بلاستيكية محملة بمنتوج نفطي، دون أي موافقات رسمية".

وأضاف البيان أن "الأشخاص الخمسة تم إيداعهم التوقيف وحجز الشاحنات داخل أحد مراكز شرطة النفط، لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لعام 2008".

المصدر: "السومرية"