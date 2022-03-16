 
مباشر

جريمة بشعة في السعودية.. مسلحون يقتلون رجلا برصاصة في الرأس ويسكبون الأسيد على جثته

أخبار العالم العربي

جريمة بشعة في السعودية.. مسلحون يقتلون رجلا برصاصة في الرأس ويسكبون الأسيد على جثته
Gettyimages.ru
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slwg

تمكنت الداخلية السعودية من كشف جريمة قتل بشعة في منطقة ‏الأحساء جنوبي المنطقة الشرقية، حيث ألقت القبض على مجموعة مسلحة قتل عناصرها رجلا وسكبوا الأسيد على جثته.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن خلية ‏إرهابية أقدمت على جريمة شنعاء عندما استخدم الجناة سيارة استولوا عليها ‏من بلدة المنصورة القريبة من مكان الحادثة، واقتادوا صاحبها معهم تحت تهديد ‏السلاح، قبل العثور على جثته داخل سيارته، بعد أن أطلق المسلحون النار على رأسه، ‏وصبوا "الأسيد" على الجثة.

وباشرت الأجهزة الأمنية في السعودية التحقيقات، وتم الكشف عن هوية منفذي ‏الهجوم في الأحساء خلال أقل من 8 ساعات.

وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على 6 من المشتبه بهم ‏في عدة مناطق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على آخرين لهم ‏علاقة وثيقة بالحادث الإجرامي.

وأكدت التحقيقات تورط 8 من المقبوض عليهم في ارتكاب عدة جرائم منها إطلاق ‏النار على مدنيين بمحافظة الأحساء.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا