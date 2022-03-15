أمنيتي إنشاء مدينة للأطفال.. دنيا سمير غانم تدعم أطفال سوريا وتدعو للتبرع لهم

دعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في تدوينة عبر حسابها على "إنستغرام" للتبرع لأطفال سوريا.

وقالت في تدوينتها: "النهارده ذكرى مرور 11 سنة على الأزمة في سوريا، ورغم كل الوجع والتحديات، الأطفال هم لسه رمز الأمل والحلم بعالم أفضل ومستقبل أجمل".

وأضافت: "كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر، بطلب منكم تدعموا تدخلات "يونيسف" عشان نقدر نساعد كل الأطفال السوريين أنهم ما يتحرموش من حقوقهم والخدمات الضرورية ليهم".

وأفادت بأنه يمكن التبرع من خلال رابط نشرته على صفحتها الرسمية على "إنستغرام".

كما تحدثت عن أمنيتها في إنشاء مدينة للأطفال يعيشون فيها بأمان وسعادة، وقالت: "بتمنى يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء آمنين اللهم احفظهم جميعا".

بتمني يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا "سعداء" "آمنين" اللهم احفظهم جميعا 🙏 — دنيا سمير غانم (@Donia) March 14, 2022

المصدر: RT