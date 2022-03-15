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البرلمان العراقي يحدد الـ26 من الشهر الحالي موعدا للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية

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البرلمان العراقي يحدد الـ26 من الشهر الحالي موعدا للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية
AP
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أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء الـ26 من الشهر الجاري، موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال في بيان صحفي: "تقرر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في السابع من فبراير الماضي على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".

المصدر: RT

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