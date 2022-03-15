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الحكومة العراقية: الحرب الأوكرانية تسببت بارتفاع الأسعار

أخبار العالم العربي

الحكومة العراقية: الحرب الأوكرانية تسببت بارتفاع الأسعار
Globallookpress
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قال المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم إن "الحرب الروسية الأوكرانية تسببت بارتفاع الأسعار".

وأكد في مؤتمر صحفي أن "الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار، لكن الحكومة العراقية مستمرة بإجراءات تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية".

وأضاف أن "وزير المالية أكد لمجلس الوزراء استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية وخدمة المواطنين".

وأشار إلى أن "الاستعمال الرشيد لأموال الطوارئ مكن الحكومة من مواجهة التحديات خلال المدة الماضية، ونحن نناقش التحديات التي تواجه الحكومة، بينها ارتفاع الأسعار".

المصدر: RT

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