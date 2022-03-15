الإمارات.. ضبط 5.6 كغم من الكوكايين

أحبطت جمارك دبي محاولة لتهريب 5.6 كيلوغرام من الكوكايين في حقائب مسافرة قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية.

واشتبه ضباط جمارك دبي في حقائب المسافرة خلال مرحلة الفحص بأجهزة الأشعة، لوجود كثافة غريبة في قاع الحقيبة، فتم إيقاف المسافرة، وبتفتيش الحقيبة اكتشف المفتشون جيب سري بداخله أكياس بلاستيكية تحوي مسحوق أبيض.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي إنه "بفحص المسحوق تبين أنه مادة الكوكايين المخدرة بوزن 3.2 كلغ، وبمواصلة عملية التفتيش تم العثور على زجاجات لمستحضرات العناية بالجسم (شامبو وكريمات مرطبة للجسم) بداخلها مخدر الكوكايين بوزن 2.4 كلغ".

وأكد الكمالي إن "ضباط الجمارك قادرون على إحباط عمليات التهريب المتنوعة بالرغم من تعددها وابتكار طرق جديدة لم تكن معروفة من قبل والتي يحاولون من خلالها تضليل ضباط الجمارك"، مشددا على أن "جمارك دبي دائما تقف بالمرصاد لهذه المحاولات التي تستهدف الكسب السريع غير المشروع والتأثير على صحة أفراد المجتمع والإضرار بالدولة".

المصدر: "الإمارات اليوم"