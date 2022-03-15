 
مباشر

وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sluf

أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الجانبين "ناقشا آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، واستعراض الجهود الدولية لحلها".

ويواصل الجيش الروسي لليوم الـ20 تدمير المواقع العسكرية الأوكرانية وتغطية تقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دون أن تؤدي مساعي الوساطة والمفاوضات إلى أي تسوية حتى الآن.

المصدر: "قنا" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا