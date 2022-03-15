وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني
AFP
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أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الجانبين "ناقشا آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، واستعراض الجهود الدولية لحلها".
ويواصل الجيش الروسي لليوم الـ20 تدمير المواقع العسكرية الأوكرانية وتغطية تقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دون أن تؤدي مساعي الوساطة والمفاوضات إلى أي تسوية حتى الآن.
المصدر: "قنا" + RT